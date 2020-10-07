До речі, передвиборчі порушення, про які говорили експерти у попередньому матеріалі - безпрецедентні. Поліція щодня фіксує десятки випадків. Атака кандидатів-клонів, підкупи, фальсифікації і ноу-хау цієї кампанії - відмова комісій у реєстрації кандидатів.

А у Харкові самі члени тервиборчкому запідозрили своїх колег у можливій підготовці фальсифікацій, які з порушенням обрали типографію, що друкуватиме бюлетені.

Типографію, в якій друкуватимуть бюлетені для виборів 25 жовтня, Харківський обласний тервиборчком обрав цього понеділка. Олександр Коновал працює у виборчій комісії вже з десяток років. Зараз - обурений. Каже: обрали друкарню з порушеннями. Приміром, ніхто з комісії в очі не бачив виробничих потужностей.

Олександр Коновал, член Харківської обласної територіальної виборчої комісії:

Как было сказано на словах, "у нас есть 2 машины, мы можем напечатать". Кто их видел, где их видели? Т.е. реально - всегда так делала комиссия, и в этот раз следовало было сделать - выехать на место, убедиться, что эти мощности реально свободны, что есть помещение, есть где складировать, есть где разместить, каков уровень той же охраны.

До того ж, каже пан Олександр, потрібно було спершу зробити макет бюлетеня, а потім уже обирати типографію. І ще один важливий факт - гарантійного листа щодо оплати тиражу друкарня отримала за 20 днів до того, як її обрали переможцем.

Олександр Коновал, член Харківської обласної територіальної виборчої комісії:

Т.е. голова комиссии совершенно незаконно без надлежащих полномочий, без решения комиссии выдал гарантийное письмо о том, что будут оплачены изготовление бюллетеней вот именно этому предприятию.

В обласному тервиборчкомі пояснюють просто: обрали цю друкарню, бо за неї проголосувала більшість членів.

Валерія Копоруліна, голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії:

На засіданні комісії 11 осіб проголосували за фабрику "Фактор Друк", 5 осіб проголосували проти. У нас 18 членів комісії. Я знаю, що цим рішенням 5 членів незадоволені, але це рішення комісії.

Опозиціонери певні: так місцева влада може провернути фальсифікації на виборах у Харкові. Бо ця друкарня - афілійована з міською владою. Тож, звернулися до Нацполіції та Служби безпеки України з проханням унеможливити махінації.

Андрій Спаський, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":

Чтобы они следили и наблюдали за этими субъектами предпринимательства, чтобы они, во-первых, не напечатали большее кол-во бюллетеней, не испортили те бюллетени, которые они печатают, не поставили соответствующие типографические метки на бюллетенях. Может быть осуществлена действительно массовая фальсификация и так называемый "вкид" неучтенных бюллетеней в урны.

Член тервиборчкому Олександр Коновал вже написав заяву до Центрвиборчкому з проханням скасувати ухвалене рішення, зобов'язати комісію провести у законний спосіб переговорну процедуру та обрати нову типографію.