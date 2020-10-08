Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже около 12 дней. Продолжаются обстрелы, в результате которых есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает APA.

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские силы обстреливают населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

"Армянские вооруженные силы обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов", - сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В то же время, Минобороны Армении сообщило о попытке наступления Баку на южном направлении.

"Противник предпринял попытку атаки из района сосредоточения, но, потеряв три единицы боевой техники и более 20 человек убитыми и ранеными, бежал с подступов Джебраила в составе батальона", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху.