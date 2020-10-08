Обострение в Нагорном Карабахе: стороны выдвинули условия [ Редактировать ]
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже около 12 дней. Продолжаются обстрелы, в результате которых есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает APA.
Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские силы обстреливают населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.
"Армянские вооруженные силы обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов", - сообщает пресс-служба Минобороны страны.
В то же время, Минобороны Армении сообщило о попытке наступления Баку на южном направлении.
"Противник предпринял попытку атаки из района сосредоточения, но, потеряв три единицы боевой техники и более 20 человек убитыми и ранеными, бежал с подступов Джебраила в составе батальона", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху.
по теме
Конфликт в Нагорном Карабахе: в ЕС заявили об угрозе эскалации
Европейский союз требует от сторон немедленно остановить боевые действия
НАТО не видит военного решения конфликта в Нагорном Карабахе
Йенс Столтенберг сделал важное заявление
Аваков исключил оказание военной помощи Азербайджану или Армении
Аваков сделал важное заявление
Конфликт в Нагорном Карабахе: в ЕС призвали к диалогу
Также ЕС призвал Турцию прекратить вмешиваться в противостояние
Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан опроверг потерю вертолета
Вся авиационная техника Баку на данный момент в строю и полностью боеспособна