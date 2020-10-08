Стріляють з пістолетів, зі штурмових гвинтівок і з автоматів

Знешкодити, врятувати, перемогти. Під Черкасами в навчальному центрі Оршанець 18 команд спецпризначенців уже четвертий день змагаються між собою. Силовики з'їхались сюди з усієї України, щоб показати міцність, витривалість і влучність. Хто переміг - далі в сюжеті.

Вони не показують свої обличчя на камеру і приховують справжні імена. Хто ці бійці насправді і що вміють знають тільки їхні командири. Діяльність цих армійців пов'язана з ризиком для життя, тому навіть навчання у них - неначе в справжньому бою.

Ці змагання для спецпризначенців прикордонники проводять вже кілька років поспіль. Так ушановують пам'ять полеглого на Донбасі побратима Василя Полякова. Перші три етапи команди вже відбули: силові вправи, смуга перешкод та завдання на витривалість. Стрільба наприкінці. Вояки мають на час і влучність вразити мішені. Умови максимально наближені до реальних, за виконанням стежать суворі судді.

Стріляють з пістолетів, зі штурмових гвинтівок і з автоматів. Олексій у команді з Бердянська. Своїм результатом незадоволений - трохи вище за середній. Каже, вогнева підготовка в його підрозділі - могла б бути кращою.

Олексій, прикордонник з команди Бердянська:

Стріляли з ПМ, але, нажаль, мало набоїв нам дають, мало стріляємо.

Для цього змагання й влаштовують, переконані їхні організатори. Бо навіть низький результат у команди - це теж результат.

Максим Балагура, начальник десятого мобільного прикордонного загону "Дозор":

Це не просто змагання, це є, скажімо так - полігон на якому ми навчаємось, тренуємось, обмінюємось досвідом з іншими підрозділами, та виправляємо помилки, які ми бачимо в ході цих змагань.

Після чотирьох днів тренувань найкращим визнали десятий прикордонний загін оперативного реагування з Києва. Та до наступного року силовикам доведеться підтягнути свої навички. Бо попереду у підрозділів міжнародні змагання.