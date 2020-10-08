Большинство людей предпочитает пить кофе на завтрак, считая, что этот ежедневный ритуал подарит заряд бодрости.

Однако ученые выяснили, что это не лучшее время для принятия ароматного напитка, сообщает издание Slash Gear.

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По словам специалистов, человек, который выпил кофе на завтрак, рискует изменить таким образом процесс усвоения сахара в организме в течение дня.

Британские ученые изучали влияние утреннего кофе на людей после одной бессонной ночи. Они выяснили, что чашка кофе натощак на 50% снижала уровень метаболизма глюкозы.

Исследователи рекомендуют сначала поесть утром и только после этого выпить кофе - так баланс сахара в организме не нарушится.

Ранее мы писали о том, сколько чашек кофе можно пить в день.

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