Какие напитки нужно пить натощак [ Редактировать ]
Теплая вода с медом и лимоном, напиток на основе перечной мяты и чай со звездчатым анисом - вот оптимальные для употребления на пустой желудок напитки. О напитках, которые лучше всего употреблять с утра натощак, написали newsyou.info.
В состав звездчатого аниса входят химические вещества, которые защищают тело от воспалительных реакций, способствуют укреплению иммунной системы, а также положительно воздействуют на сердце и сосуды. Соответственно, употребляя чай из звездчатого аниса на голодный желудок, вы получите массу преимуществ.
Напиток на основе мяты перечной является не менее полезным. Мята положительно воздействует на органы желудочно-кишечного тракта, а также усиливает когнитивные функции мозга. Плюс, растение защищает от стресса и обеспечивает успокаивающий эффект.
Но самым полезным напитком на пустой желудок является теплая вода с лимоном и медом. Медики говорят, что этот простой и доступный напиток улучшает работу всех жизненно важных систем человеческого организма - в частности, оптимизирует работу печени, почек и желудка, помогает побороть симптомы простудных заболеваний, способствует решению проблемы запоров, а также укрепляет иммунитет. При этом, побочные эффекты у напитка отсутствуют.
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