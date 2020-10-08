Дочерняя компания Disney Publishing создала бодипозитивный облик Золушки для новой книги под названием "Если туфелька подойдет".

В современном пересказе сказки культовую героиню ждет серьезное перевоплощение, сообщает The Hollywood Reporter.

"Если туфелька подойдет" – это новая книга Джули Мерфи – автора бестселлеров номер один по версии New York Times. И новая обложка к ней уже готова. На ней изображены главные персонажи – принц и Золушка, которая теперь имеет размер Plus Size.

Обложка новой книги Джули Мерфи "Если туфелька подойдет"

Отмечается, что книга войдет в серию Meant to Be, в которой Disney намерены представить прозаическую адаптацию своих знаменитых героев, которые живут в условиях реальной жизни.

Предыдущий роман Джули Мерфи под названием Dear Sweet Pea был приобретен как новый проект Disney Channel.

Ранее сообщалось, что Disney выпустил коллекцию свадебных платьев.