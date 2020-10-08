Под Житомиром при загадочных обстоятельствах умерли трое военнослужащих (видео) [ Редактировать ]
Источник: Командование Сил логистики ВСУ
В четверг, 8 октября во время утреннего построения в одной из воинских частей Житомирской области недосчитались трех военных-контрактников. Об этом сообщает в Facebook Командование Сил логистики ВСУ.
Армейцев нашли мертвыми в квартире, которую они снимали за пределами воинской части в селе Новоивницкое Андрушевского района. По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти военнослужащих и признаков физического воздействия не обнаружено.
Командование воинской части немедленно сообщило об инциденте в правоохранительные органы и Военную службу правопорядка. Следователи открыли уголовное производство, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих.
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.
В областной полиции сообщили о личности погибших: 21-летний уроженец Черновцов и двое 23-летних - уроженцы Сумской и Днепропетровской областей.
Ранее сообщалось, что в Сумах шестеро неизвестных похитили начальника городского военкомата.
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