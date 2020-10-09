На Донбасі за добу противник тричі порушив режим тиші [ Редактировать ]
Минулої доби на Сході ворог тричі порушив режим тиші. Поблизу населеного пункту Піски зі стрілецької зброї. А неподалік Опитного - з гранатомета.
В українському війську без втрат. Провокації не становили загрози, повідомили в штабі Об'єднаних сил, тож вогонь у відповідь армійці не відкривали.
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