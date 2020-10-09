В українському війську без втрат

Минулої доби на Сході ворог тричі порушив режим тиші. Поблизу населеного пункту Піски зі стрілецької зброї. А неподалік Опитного з гранатомета. В українському війську без втрат.

Провокації не становили загрози, повідомили в штабі Об'єднаних сил, тож вогню у відповідь армійці не відкривали. Вояки продовжують гасити пожежі у прифронтовій зоні.

Вони переконані - підпалюють степ і лісосмуги російські найманці. Вогонь шириться від позицій супротивника, а вітер жене полум'я до українських окопів.

Микола, військовослужбовець ЗСУ: