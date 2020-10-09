На Донбасі бойовиків звинувачують у поширення пожеж [ Редактировать ]
Минулої доби на Сході ворог тричі порушив режим тиші. Поблизу населеного пункту Піски зі стрілецької зброї. А неподалік Опитного з гранатомета. В українському війську без втрат.
Провокації не становили загрози, повідомили в штабі Об'єднаних сил, тож вогню у відповідь армійці не відкривали. Вояки продовжують гасити пожежі у прифронтовій зоні.
Вони переконані - підпалюють степ і лісосмуги російські найманці. Вогонь шириться від позицій супротивника, а вітер жене полум'я до українських окопів.
Микола, військовослужбовець ЗСУ:
Вздовж окопів йшла група з 2-3 чоловіків, і потім вздовж трьох хвилин розгоралося полум'я, а вітер у наш бік. І вогонь приходив на наші окопи, дякувати богу всі живі здорові.
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На Донбасі вітра женуть полум'я пожеж до окопів військових
Вітер на жаль допомагає супротивнику. Скільки разів ті розпалювали пожежі, а самі від вогню майже не постраждали
На Донбасі за добу противник тричі порушив режим тиші
Минулої доби на Сході ворог тричі порушив режим тиші. Поблизу населеного пункту Піски зі стрілецької зброї. А неподалік Опитного - з гранатомета.
Біля Водяного противник вів вогонь із стрілецької зброї
На решті ділянок лінії розмежування триває розмінування, сапери звільнили від мін понад 8 гектарів землі. Армійці також допомагають гасити пожежі у прифронтовій зоні.
На Донбасі продовжують розмінування території
Минулої доби на Сході одне порушення режиму тиші. Противник застосовував стрілецьку зброю поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає
Біля Зайцевого противник обстріляв позиції військових із підствольного гранатомета
На решті ділянок лінії розмежування - тиша. Там триває розмінування території, сапери звільнили від мін понад 7 гектарів землі