У Фінляндії школярка замінила голову Уряду [ Редактировать ]
З-за парти - у прем'єрське крісло. У Фінляндії 16-річна школярка на день замінила на посаді очільницю уряду Санну Марін. Для участі в експерименті обрали юну активістку із захисту клімату та прав людини Ааву Мурто.
Упродовж дня вона спілкувалася з урядовцями та запропонувала їм своє бачення щодо розв'язання низки проблем. У підсумку резюмувала, що дізналася багато нового про фінське законодавство та управління.
Цю акцію провели у межах міжнародної кампанії з гендерного рівноправ'я і приурочили до Міжнародного дня дівчаток, який відзначають цієї неділі. Свої сили на головній посаді держави також випробують школярки у Кенії, Перу, Судані та В'єтнамі.
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