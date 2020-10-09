Свої сили на головній посаді держави також випробують школярки у Кенії, Перу, Судані та В'єтнамі

З-за парти - у прем'єрське крісло. У Фінляндії 16-річна школярка на день замінила на посаді очільницю уряду Санну Марін. Для участі в експерименті обрали юну активістку із захисту клімату та прав людини Ааву Мурто.

Упродовж дня вона спілкувалася з урядовцями та запропонувала їм своє бачення щодо розв'язання низки проблем. У підсумку резюмувала, що дізналася багато нового про фінське законодавство та управління.

Цю акцію провели у межах міжнародної кампанії з гендерного рівноправ'я і приурочили до Міжнародного дня дівчаток, який відзначають цієї неділі. Свої сили на головній посаді держави також випробують школярки у Кенії, Перу, Судані та В'єтнамі.