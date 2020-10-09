В Киеве жители взорвавшегося дома на Позняках записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Как выяснилось, что большинство обещаний для 40 пострадавших семей так и остались обещаниями даже через 3,5 месяца.

По заявлениям пострадавших, права собственности на новые квартиры, выданные Офисом президента, имеют только три семьи из 40.

Не все дома, в которых мы получили сертификаты, имеют почтовые адреса. Один даже не достроен. Выплата помощи от КГГА возможна только после получения права собственности. Нам в очередной раз обещают.

Ранее мы писали о том, что Зеленский вручил пострадавшим ключи от нового жилья. А потерпевшим выделят 20 миллионов на ремонт новых квартир