Взрыв на Позняках: пострадавшие выдвинули требования Зеленскому [ Редактировать ]
В Киеве жители взорвавшегося дома на Позняках записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео появилось на YouTube.
Как выяснилось, что большинство обещаний для 40 пострадавших семей так и остались обещаниями даже через 3,5 месяца.
По заявлениям пострадавших, права собственности на новые квартиры, выданные Офисом президента, имеют только три семьи из 40.
Не все дома, в которых мы получили сертификаты, имеют почтовые адреса. Один даже не достроен. Выплата помощи от КГГА возможна только после получения права собственности. Нам в очередной раз обещают.
Ранее мы писали о том, что Зеленский вручил пострадавшим ключи от нового жилья. А потерпевшим выделят 20 миллионов на ремонт новых квартир
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