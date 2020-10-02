Виталий Кличко поздравил "Динамо" с выходом в Лигу чемпионов [ Редактировать ]
Киевский городской голова Виталий Кличко поздравил "Динамо" с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Уважаемые друзья!
От имени общины города Киева - сотен тысяч футбольных болельщиков и миллионов его жителей - поздравляю вас с очередным спортивным успехом!
Возвращение "Динамо" в групповой раунд сильнейшего клубного турнира УЕФА - это продолжение великих традиций славного столичного клуба, сложившихся еще в середине прошлого века.
Несмотря даже на тяжелые времена пандемии, ваше достижение - это праздник для всего нашего города, который имеет уникальный опыт проведения самых престижных международных соревнований.
В том числе и футбольных финалов ЕВРО и Лиги чемпионов.
Мы, поколение киевлян разных эпох, росли на громких победах любимой бело-голубой команды.
Мы привыкли к ним, как любой человек, живое существо - к кислороду. Мы всегда гордились причастностью к словосочетанию "Динамо" Киев.
Мы - это "Динамо", "Динамо" - это мы!
Не зря именно этот слоган, размещенный на фасаде НСК "Олимпийский", будет сопровождать домашние матчи подопечных Мирчи Луческу в течение этой осени в Лиге чемпионов.
Позвольте мне поблагодарить вас за такой важный подарок и пожелать максимальных результатов в турнире сильнейших.
На футбольном поле и вне стадиона всегда рассчитывайте на нашу горячую поддержку!
Киевляне всегда рядом со своей командой - "командой, без которой нам не жить".
С верой в новые успехи "Динамо"!
Киевский городской голова Виталий Кличко
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