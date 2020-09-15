Министр выложил в Facebook 10 тыс. фото и стал звездой сети [ Редактировать ]
Министр автомобильного транспорта и мостов Бангладеша Обайдул Кадер выложил в Facebook альбом из 10 тыс. однообразных фото, что принесло ему популярность среди пользователей Сети.
Об этом пишет internetua.com.
"Как вам фотография 9876?", - поинтересовался журналист Александр Рудоманов в Facebook.
"Я до сих пор не понимаю смысла этого альбома", - добавил автор публикации.
"О, спасибо. Хорошо проведу вечер. Как раз искал, что бы посмотреть", "Вот это у человека самомнение", "Мне более понравилась 4739", "Наконец нашлась причина, почему подвисает ФБ", - пишут в комментариях пользователи.
Стоит отметить, что Кадер имеет более 1,2 млн подписчиков.
Обайдул Кадер - бангладешский политик, с октября 2016 года являющийся генеральным секретарем Бангладешской лиги Авами - правящей партии страны. В настоящее время он является министром автомобильного транспорта и мостов. Он также был министром по делам молодежи, спорта и культуры с 1996 по 2001 год.
Ранее мы писали о том, что политик забыл выключить камеру и оконфузился во время онлайн-конференции.
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