Министр автомобильного транспорта и мостов Бангладеша Обайдул Кадер выложил в Facebook альбом из 10 тыс. однообразных фото, что принесло ему популярность среди пользователей Сети.

Об этом пишет internetua.com.

"Как вам фотография 9876?", - поинтересовался журналист Александр Рудоманов в Facebook.

"Я до сих пор не понимаю смысла этого альбома", - добавил автор публикации.

"О, спасибо. Хорошо проведу вечер. Как раз искал, что бы посмотреть", "Вот это у человека самомнение", "Мне более понравилась 4739", "Наконец нашлась причина, почему подвисает ФБ", - пишут в комментариях пользователи.

Стоит отметить, что Кадер имеет более 1,2 млн подписчиков.

Обайдул Кадер - бангладешский политик, с октября 2016 года являющийся генеральным секретарем Бангладешской лиги Авами - правящей партии страны. В настоящее время он является министром автомобильного транспорта и мостов. Он также был министром по делам молодежи, спорта и культуры с 1996 по 2001 год.

Ранее мы писали о том, что политик забыл выключить камеру и оконфузился во время онлайн-конференции.