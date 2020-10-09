На сьогодні через коронавірус в області 19 тисяч учнів і вчителів перебувають на дистанційному навчанні

Школи і садочки Київщини перевірили на дотримання карантинних вимог: порушення виявили майже у кожному п'ятому закладі. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олександр Світлий.

За його даними, у вересні інспектори обійшли 9 сотень шкіл та 800 садочків. Склали майже 360 протоколів про усунення порушень умов карантину. На сьогодні через коронавірус в області 19 тисяч учнів і вчителів перебувають на дистанційному навчанні.

Крім того, зазначають в ОДА, фахівці проінспектували понад 4 сотні ринків та 250 закладів громадського харчування. У підсумку порушення зафіксували у кожному четвертому.