Дитсадки та школи Київщини масово порушують карантин [ Редактировать ]
Школи і садочки Київщини перевірили на дотримання карантинних вимог: порушення виявили майже у кожному п'ятому закладі. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олександр Світлий.
За його даними, у вересні інспектори обійшли 9 сотень шкіл та 800 садочків. Склали майже 360 протоколів про усунення порушень умов карантину. На сьогодні через коронавірус в області 19 тисяч учнів і вчителів перебувають на дистанційному навчанні.
Крім того, зазначають в ОДА, фахівці проінспектували понад 4 сотні ринків та 250 закладів громадського харчування. У підсумку порушення зафіксували у кожному четвертому.
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