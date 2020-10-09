Карантинні паски нині затягують і в Україні, і в Європі. Це і обов'язкове носіння масок подекуди навіть на вулиці. І чималі штрафи за порушення цих вимог. От тільки результат у них і у нас геть різний. Мар'яна Мартин і Тетяна Логунова - пройшли українськими та європейськими вулицями і порівняли те, що побачили.

Маска - на шиї, або ось так - під носом. Це карантинні тренди по-українськи. І якщо в Європі за таке штраф, то у нас мало не норма. Як маскуються люди тут, в Ужгороді, іду перевіряти.

Площа Театральна - центральна у місті. Тут завжди людно, а особливо у передвиборчу пору. Працюють агітатори, роздають рекламу, спілкуються з Ужгородцями і абсолютно не дотримуються маскового режиму.

Юлія, жителька м.Ужгород:

Мені не страшно, бо віздє написано, що треба носити маску якщо в тебе є якісь симптоми цієї хвороби, а в мене нема Вона просто заважає дихати, я рахую.

Тут є кілька кафе-МАФів. Жителі стоять у черзі за чашкою кави з круасаном. Дистанції дотримуються, а ось персонал в одному із закладів без маски.

А зачєм мені тут маска, я з людьми не спілкуюся.

Йдемо далі до магазинів. Кілька продуктових, і бутики з прикрасами, одягом, сувенірами.

А зараз проведемо невеликий експеримент, я спробую без маски зайти в кілька магазинів Ужгорода, побачимо як на мене відреагують продавці. Без маски в магазин мене впустили і варто додати, продавчиня магазину теж без маски.

Перевірили 5 магазинів. Пустили в усі. І лише в одному з них ми побачили продавців у масках. Вочевидь штрафи за порушення карантинних вимог нікого не лякають. А вони від 17 до 34 тисяч гривень.

Пішохідний міст в центрі Ужгорода, тут інтенсивний потік людей, але в масках далеко не кожен.

Ігор, житель Ужгорода:

Маска в мене є, в магазин захожу, в маршрутку захожу я одягаю.

Едгар Капарош і Маємбі Шемі, футболісти:

Я маю маску. А тільки вийшов. Одну хвилину тому ми зняли її. Ми завжди одягаємо коли їдемо в таксі, у закритих приміщеннях. Ми футболісти тому нам регулярно роблять тести.

Без масок повертаються і школярі з театру.

Марія Гошівська, вчителька початкових класів:

Зараз ми йдемо з театру, ми вийшли на вулицю, ми теж зняли маску.

Поліцейські кажуть, систематично проводять рейди. Перевіряють місця громадського харчування, магазини. Вже склали 645 протоколів на порушників.

Анна Дан, речниця ГУ НП в Закарпатській області:

Найбільш поширеними порушеннями були порушення правил перевезення це були водії маршрутних транспортних засобів, також були зафіксовані порушення саме на фізичних осіб, та підприємців.

Великими штрафами людей не налякали, тепер в уряді думають їх зменшити. Стратегія дивна, та в одному із законопроєктів сума покарання лише 170-255 грн.

Громадський транспорт, магазини, державні установи, банки, лікарні, музеї, бібліотеки, кафе і решта закритих приміщень, де немає можливості дотримуватися соціальної дистанції. Прийшли у ці заклади без маски - у кращому разі вас просто не пустять. У гіршому ще й оштрафують. Це правила, за якими живе нині Німеччина.

Перелік місць, де масковий режим обов'язковий, і розмір штрафів за його порушення визначає кожна окрема земля. У Берліні, наприклад, за поїзд без маски в транспорті доведеться сплатити 50 євро, а Вюрцбурзі - 100, у Мюнхені - 250. За дотриманням правил пильнують поліцейські та співробітники муніципальних служб з охорони порядку.

- Шановна пані, вдягніть маску. На вокзалі масковий режим. - Ой, я просто хотіла ковтнути кави.

В Італії зняти маску відтепер можна лише вдома. Уряд запровадив обов'язковий масковий режим при виході на вулицю. Він діє і вдень, і вночі на всій території країни.

Джузеппе Конте, прем'єр Італії:

Коли ви залишаєте помешкання, ви маєте вдягнути маску і постійно її носити.

Заразом в Італії підвищили штрафи за порушення правил. Максимальне покарання - тисяча євро.

Валерія, жителька Риму:

Маска це повага до інших людей. Не слід жартувати з вірусом, який може вбити. Я не лікар, а адвокат. Тож якщо медики кажуть, що маска необхідна, я їм вірю.

З'являтися без маски у громадських місцях заборонено і в Іспанії. Без розмов оштрафують на сто євро, це мінімум. У Бельгії за аналогічне порушення доведеться сплатити 250 євро. У Франції - 135. Втім, противників маскового режиму не зупиняють навіть високі штрафи.

Жан-П'єр, житель Парижа:

Десь 30 відсотків людей і досі носять маски під носом або на підборідді. І нам треба якось з ними жити чи не так?

Імовірно, що незабаром масковий режим у країнах ЄС стане ще більш жорстким. Адже з приходом осені крива нових захворювань різко пішла вгору.