Юрий Бардаш совместно с латышским певцом NEKIY NIKO выпустил клип на трек Kukushka Источник: YouTube

Украинский музыкант и продюсер, основатель групп Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш выпустил видеоклип на трек Kukushka.

В записи сингла принимал участие латышский музыкант Nekiy Niko, а сама работа входит в часть проекта "Слушай сюда!".

Съемки клипа прошли в Куяльницком лимане - знаменитой соляной пустыне под Одессой. Артисты разъезжают на самодельном автомобиле Rage Rod в стиле "Безумного Макса".

Напомним, что "Грибы" были основаны в 2016 году и выпустили всего один альбом - "Дом на колесах часть 1". В марте 2017-го группа выпустила трек "Тает лед" и видеоклип, собравший за несколько недель более 10 млн просмотров. По итогам года "Тает лед" стала самой популярной песней в России по версии iTunes.

Как сообщалось ранее, Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильма про Джеймса Бонда.