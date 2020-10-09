Основатель "Грибов" Юрий Бардаш выпустил новый клип (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Украинский музыкант и продюсер, основатель групп Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш выпустил видеоклип на трек Kukushka.
В записи сингла принимал участие латышский музыкант Nekiy Niko, а сама работа входит в часть проекта "Слушай сюда!".
Съемки клипа прошли в Куяльницком лимане - знаменитой соляной пустыне под Одессой. Артисты разъезжают на самодельном автомобиле Rage Rod в стиле "Безумного Макса".
Напомним, что "Грибы" были основаны в 2016 году и выпустили всего один альбом - "Дом на колесах часть 1". В марте 2017-го группа выпустила трек "Тает лед" и видеоклип, собравший за несколько недель более 10 млн просмотров. По итогам года "Тает лед" стала самой популярной песней в России по версии iTunes.
Как сообщалось ранее, Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильма про Джеймса Бонда.
по теме
Певица Jerry Heil в образе русалки заинтриговала фанатов (видео)
Украинская певица, известная как Jerry Heil, выложила в своем Instagram видео со съемок нового клипа, в котором она предстала в образе "русалочки"
Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильма про Джеймса Бонда (видео)
"Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы, роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. 9 апреля 2020 года состоится премьера фильма
Тина Кароль взбудоражила откровенным декольте (фото)
Так, фото артистка опубликовала в своем Instagram
"Потап постарел": Каменских раскритиковали за новое фото
Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды
"УВЛИУВТ на улице Пикадилли": Монатик и Лайма Вайкуле выпустили совместный клип (видео)
Танцевальный видеоклип уже доступен к просмотру на YouTube