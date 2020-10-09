Киев вернулся в "оранжевую зону" [ Редактировать ]
В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев вернулся в "оранжевую зону". Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещена работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения) и детские лагеря.
При этом, согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
Новое зонирование начнет действовать с 00:00 12 октября.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличат количество тестов на COVID-19.
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