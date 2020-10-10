В Кыргызстане спецназ задержал экс-президента Атамбаева [ Редактировать ]
В Кыргызстане, 10 октября, силовики задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции. Его подозревают в организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщили в Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана, передает "Радио Свобода"
По данным СМИ, к дому Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше в 20 километрах от Бишкека, прибыл спецназ и задержали политика.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР были задержаны Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев К. и Мусакеев Д.", - говорится в пресс-релизе.
Стоит отметить, по данным СМИ, задержан также и его помощник Фарид Ниязов.
Напомним, 5 октября представители и сторонники оппозиционных партий Киргизии, несогласные с предварительными результатами выборов в парламент, устроили митинги в столице Бишкеке. После массовых протестов в Бишкеке президент Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку.
Читайте также, в Кыргызстане введено чрезвычайное положение, а также в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо снова начались массовые беспорядки.
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