В Кыргызстане, 10 октября, силовики задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции. Его подозревают в организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщили в Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана, передает "Радио Свобода"

По данным СМИ, к дому Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше в 20 километрах от Бишкека, прибыл спецназ и задержали политика.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР были задержаны Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев К. и Мусакеев Д.", - говорится в пресс-релизе.

Стоит отметить, по данным СМИ, задержан также и его помощник Фарид Ниязов.

Напомним, 5 октября представители и сторонники оппозиционных партий Киргизии, несогласные с предварительными результатами выборов в парламент, устроили митинги в столице Бишкеке. После массовых протестов в Бишкеке президент Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку.

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