Президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков ввел в столице Бишкеке режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Такие меры были приняты для охраны правопорядка в городе и недопущении вооруженных столкновений.

Отмечается, что Жээнбеков назначил заместителя главы МВД Алмазбека Орозалиева комендантом Бишкека.

Ранее мы писали, что президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку. Это произойдет после того как страна станет на путь законности.