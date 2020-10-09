В Кыргызстане введено чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Фото: протесты в Кыргызстане/ BBC
Президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков ввел в столице Бишкеке режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС.
Такие меры были приняты для охраны правопорядка в городе и недопущении вооруженных столкновений.
Отмечается, что Жээнбеков назначил заместителя главы МВД Алмазбека Орозалиева комендантом Бишкека.
Ранее мы писали, что президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку. Это произойдет после того как страна станет на путь законности.
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