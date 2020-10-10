У МОЗ оприлюднили умови безкоштовного тестування українців у приватних лабораторіях [ Редактировать ]
Більше сотні - саме стільки людей померли від коронавірусу за останню добу. І це знову антирекорд.
І на жаль, він не один. Напередодні була найбільша кількість госпіталізацій. До лікарень з важкими формами COVID-19 потрапила майже тисяча українців. Нових інфікувань - 5728.
Найбільше хворих виявили у столиці та на Харківщині. Також в лідерах Хмельницька, Одеська та Тернопільська області.
Ситуація в COVID-19 в Україні вже критична - у лікарнях бракує місць та медперсоналу, а безкоштовні тести здати людям майже неможливо.
Напередодні міністр охорони здоров'я обіцяв, що з бюджету виділять гроші, аби приватні лабораторії могли робити українцям тести безкоштовно - за державний кошт. Сьогодні Максим Степанов уточнив, як саме це може працювати.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій, щодо проведення тестувань. Тобто наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір в людини, буде передавати в приватні лабораторії, які будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні. Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не в змозі будемо це проконтролювали.
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