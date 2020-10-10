Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України уточнив, як саме це може працювати

Більше сотні - саме стільки людей померли від коронавірусу за останню добу. І це знову антирекорд.

І на жаль, він не один. Напередодні була найбільша кількість госпіталізацій. До лікарень з важкими формами COVID-19 потрапила майже тисяча українців. Нових інфікувань - 5728.

Найбільше хворих виявили у столиці та на Харківщині. Також в лідерах Хмельницька, Одеська та Тернопільська області.

Ситуація в COVID-19 в Україні вже критична - у лікарнях бракує місць та медперсоналу, а безкоштовні тести здати людям майже неможливо.

Напередодні міністр охорони здоров'я обіцяв, що з бюджету виділять гроші, аби приватні лабораторії могли робити українцям тести безкоштовно - за державний кошт. Сьогодні Максим Степанов уточнив, як саме це може працювати.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: