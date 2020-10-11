В Турции произошла жуткая авария на железной дороге [ Редактировать ]
Фото: Haber Turk
В результате лобового столкновения двух поездов на железнодорожных путях в Анкаре погибли два человека. Об этом сообщает Haber Turk.
Поезд ждал разрешение на проезд, стоя на симофоре.
На железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение поездов. В результате два человека погибли.
Проводится расследование причин инцидента.
Читайте также, поезд врезался в пассажирский автобус на переезде. Ужасная трагедия унесла жизни нескольких десятков людей.
по теме
Prev Next
11 октября 2020 10:26
Скоростной поезд "разнес" пассажирский автобус (фото)
Трагедия унесла жизни нескольких десятков людей
09 октября 2020 12:04
Hyperloop выбрали место испытания суперпоездов (фото)
Строительство комплекса начнут в 2022 году
29 сентября 2020 18:18
Мощный град "расстрелял" улицы Стамбула (видео)
Жителей города призвали оставаться дома
11 октября 2020 11:51
Киев получил "бронзу" рейтинге загрязненности воздуха
Перед столицей стоят индийский город Дели и столица Ирана - Тегеран