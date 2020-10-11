В результате лобового столкновения двух поездов на железнодорожных путях в Анкаре погибли два человека. Об этом сообщает Haber Turk.

Поезд ждал разрешение на проезд, стоя на симофоре.

На железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение поездов. В результате два человека погибли.

Проводится расследование причин инцидента.

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