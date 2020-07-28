Карантинные ограничения запретили смягчать в 9 украинских регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации, в Тернопольской зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 85,31%.

Так, карантин не ослабят в:

Винницкой области;

Волынской области;

Ивано-Франковской области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Львовской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области.

Фото: Минздрав

Ранее мы писали, что всего шесть областей не готовы снимать карантин, но за день количество инфицированных в нескольких регионах резко возросло и Минздрав пополнил список.