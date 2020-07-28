Карантин в Украине: какие регионы не снимут ограничения [ Редактировать ]
Фото: Завтра
Карантинные ограничения запретили смягчать в 9 украинских регионах.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации, в Тернопольской зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 85,31%.
Так, карантин не ослабят в:
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Ивано-Франковской области;
- Житомирской области;
- Закарпатской области;
- Львовской области;
- Ровненской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области.
Фото: Минздрав
Ранее мы писали, что всего шесть областей не готовы снимать карантин, но за день количество инфицированных в нескольких регионах резко возросло и Минздрав пополнил список.
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