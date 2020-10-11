Життя, яке залежить від чиновницької доброї волі. В Одесі 14 людей потрапили у бюрократичну пастку. Усі вони працівники Центру обслуговування громадян, який закрили. Але звільнити їх - забули.

Тож і вийшло, що люди працевлаштовані фіктивно. Отримати зарплату та забрати свої трудові книжки вони не можуть. Чому так сталося? Питав Андрій Анастасов.

Центр обслуговування громадян. П'ять років тому в Одесі його відкривав президент, а саме держпідприємство стало символом реформ: за лічені хвилини тут реєстрували шлюб, бізнес, права власності. Але торік у Центра почалися фінансові проблеми, у грудні звільнилася керівниця, а вже в січні його закрили та опечатали.

Оксана, співробітниця ДП “Центр обслуговування громадян”:

Сотрудники облгосадминистрации пришли, изъяли всю технику, трудовые книжки, всю документацию и сказали: ждите, будет ликвидация. Ликвидацию мы ждём уже десять месяцев! И с тех пор опять-таки никого из нас не могут уволить и никого не могут, естественно, рассчитать.

Весь цей час чотирнадцять працівників Центру не отримують зарплату, а головне не можуть забрати трудові книжки: немає директора, який би підписав наказ про звільнення. Поліція та прокуратура лише відповідають: звертайтеся до суду.

Наталя Нестерук, співробітниця ДП “Центр обслуговування громадян”:

На сегодняшний день все требуют трудовую и говорят: мы не можем вас принять на работу, это незаконно. Чтобы судиться, нам даже не с кем судиться! Потому что нет уполномоченного лица, которое явится в суд и будет представлять интересы с обратной стороны!

Марія Солодка, співробітниця ДП “Центр обслуговування громадян”:

Куда мы только не писали: в Держпрацю написала, в Держпраці мне сказали о том, что ну, у вас же нет кадровика, у вас нет бухгалтера, мы не можем провести проверку. Это очень обидно, ты просто стучишься, а везде тебя не слышат. Ну, шутка ли: год без зарплаты!

В облдержадміністрації кажуть: якраз минулого тижня вирішили розпочати процес ліквідації підприємства і навіть розробили проєкт розпорядження. Чому ж так довго, майже рік тягнули? Кажуть: намагалися відновити роботу Центру.

Дмитро Радулов, директор Департаменту економічної політики Одеської ОДА:

Як тільки буде запровадження процесу ліквідації зазначеного підприємства, люди зможуть уже в рамках ліквідації отримати свої трудові книжки, а в майбутньому отримати заборгованість в тому числі і за рахунок майна.

Щоправда, коли саме розпочнеться процес ліквідації та як довго він триватиме посадовці сказати не можуть.