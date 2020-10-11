В центре Киева мужчина себя поджег/Фото: golos

В центре Киева, на Крещатике, 49-летний мужчина поджег себя. Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP, издание опубликовало видео инцидента, снятое одним из очевидцев.

По предварительным данным, неизвестный поджег себя в 03:30 ночи, случайные прохожие пытались сбить пламя.

Как отметили свидетели инцидента, мужчина сначала облил себя зажигательной смесью. На видео также слышно, что очевидцы трагедии предлагали столкнуть горящего человека в фонтан, который находился рядом.

О мотивах поступка мужчины ничего неизвестно.

Как ранее сообщалось, в Гомеле мужчина совершил самоподжог.

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