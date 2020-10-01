В Киеве врач умер во время выезда на вызов к пациенту. Трагедия произошла как раз в тот момент, когда он оказывал помощь больной.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

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Погибшего врача звали Валерий Витальевич Бобырев. Ему было 62 года, и более половины своей жизни он работал в скорой помощи.

"Внезапная смерть во время вызова, когда он сам оказывал помощь больной. Валерию Михайловичу было всего 62. Почти половину своей жизни он отдал скорой. Товарищи по работе знали его как квалифицированного врача, хорошего и отзывчивого в отношении как к пациентам, так и к коллегам по работе. Всегда уравновешенный, спокойный и надежный. Валерий Витальевич достойно нес по непростым дорогам судьбы свою высокую миссию. Трудно сказать, сколько спасенных жизней на его счету, сколько сердец продолжают биться только потому, что в критический момент у них оказался опытный, грамотный и ответственный врач. А себе помочь не сумел. Не успел. Нам сегодня трудно осознавать эту потерю", - говорится в сообщении.

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