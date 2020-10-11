В Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда [ Редактировать ]
В Украину, вечером 11 октября, с трехдневным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщила пресс-служба главы Польши.
В Киеве состоятся переговоры Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
По словам главы канцелярии Казимежа Щерского, политическая часть переговоров будет посвящена двустороннему сотрудничеству, евроатлантическим устремлениям Украины, а также региональным вопросам, включая ситуацию в Беларуси.
Также, темой переговоров будут и исторические вопросы.
Дуду будет сопровождать глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, у которого будет возможность встретиться с украинским коллегой Антоном Дробовичем, отметил Щерский.
Сам же Дуда отметил, что его визит в Украину крайне важен, так как в период пандемии многие секторы экономики зависят от еще более эффективного межгосударственного сотрудничества и конкретных решений.
Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA🇺🇦 особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між 🇵🇱 та 🇺🇦 дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020
13 октября Дуда посетит Одессу, где намечено подписание двух важных экономических соглашений. Первое касается возможности польской компании PGNiG участвовать в приватизации энергетического и газового секторов Украины. Второй контракт будет касаться сотрудничества между Одесским и Гданьским портами.
Как ранее сообщалось, Зеленский и Дуда проведут встречу в Киеве.
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