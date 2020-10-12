"Членство в НАТО - шанс сохранить Украину" - Зеленский [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО является единственным шансом сохранить Украину. Об этом он заявил в интервью ВВС HARDtalk.
Стремление присоединиться к НАТО он объяснил тем, что членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.
Да, это правда, у нас мощная армия в 200 тысяч, мы обновляем технику. Но этого мало. Единственный шанс, я об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО - это очень важный сигнал Российской Федерации и это важнейшая поддержка.
Также президент отметил, что не считает перспективы членства Украины в НАТО фантазией.
Война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были. Страны жили бок обок, уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть. Украинцы не хотят общаться с русскими. Поэтому если кто-то говорит, что НАТО - это фантастика, ну что же, посмотрим.
Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал условие ухода с поста президента.
по теме
Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского - соцопрос
65,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей подконтрольной территории Донецкой области и 56,7% - Луганской негативно оценивают работу Зеленского
Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу
Зеленский назвал условие ухода с поста президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, в каком случае уйдет с поста
"Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів" – президент
У присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Великій Британії з офіційним візитом, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності
Відзначаємо нову главу у відносинах між Україною та Великою Британією
Завершився візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Великої Британії