Відсьогодні в "помаранчевій" карантинній зоні і Черкащина. По області щодня медики фіксують у середньому до двохсот нових випадків інфікування. Аби прийняти всіх важких пацієнтів, кількість госпітальних Округів довелося збільшити. Станіслав Кухарчук проїхався з лікарями швидкої та перевірив - чи є ще вільні місця в лікарнях. Його ексклюзивний матеріал - дивімося далі.

Минулого тижня Черкащина почала бити власні ковідні рекорди - щодня фіксували до двохсот нових випадків зараження. На сьогодні найвищі показники захворюваності - в Смілі, Каневі та Черкасах. У самому обласному центрі вже давно розслабились, адже місто тривалий час було в жовтій зоні. Андрій захисну маску вдягає радше через правила, аніж задля безпеки.

Андрій, житель Черкас:

Якщо чесно, я ношу маску через те, що потрібно в багатьох місцях.

Ця карета із черкаської станції швидкої допомоги мчить на госпіталізацію пацієнта із підозрою на коронавірус. І вже наступна готується до виїзду.

Фельдшер Анатолій Безвугляк вдягає захисний комбінезон - у нього теж виїзд до ймовірно інфікованого. Таких викликів на швидкій лише за останні кілька тижнів побільшало майже вдвічі.

Анатолій Безвугляк, фельдшер Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Виїздів багато, крім того COVID тільки додав кількість викликів, а ніхто ж не перестав хворіти тими хворобами якими хворіли до COVIDу.

А це вже лікарня. Тут чергова бригада медиків ретельно вдягається, перш ніж заступити на чотиригодинну зміну.

За буферною зоною допомоги чекають три десятки тяжкохворих пацієнтів. Останній місяць ковідне відділення Черкаської обласної лікарні завантажене майже на сто відсотків. Пан Олександр на кисневій масці в реанімації вже 15 днів.

Олександр Тарасенко, пацієнт пульмонологічного відділення Черкаської обласної лікарні:

В тяжкому стані привезли мене, а зараз бачите, витягли, вже балакаю. Я задихався, не мав чим дихати …був такий момент.

За останні кілька днів до відділення ушпиталили десятьох таких пацієнтів. Медики ледве встигають виписати одного, як на його місце потрапляє інший. Цю жінку швидка привезла з Канева. Вона місяць скаржилась на погане самопочуття, але тест виявив коронавірус лише з другої спроби.

Я кашлянула и прям сгустки крови.

Прогнози в медиків на кінець осені доволі скептичні.

Вікторія Кириченко, лікар-терапевт Черкаської обласної лікарні:

Здається, що люди втратили віру в те, що коронавірус існує. Очікуємо не найкращі часи, очікуємо навантаження на медичну систему, на персонал.

Відсьогодні Черкащина в "помаранчевій" карантинній зоні з усіма її обмеженнями. Якщо кількість хворих і далі зростатиме - прийняти всіх пацієнтів робочі профільні відділення просто не зможуть. Тому госпітальні Округи на Черкащині вже розширили із шести до 15.