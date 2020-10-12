Глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил о гибели 23 мирных жителей, убитых в результате обстрелов с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе. Еще 81 мирный житель получил ранения.

Об этом Мнацаканян сообщил на совместной с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым пресс-конференции.

По словам армянского министра, в результате боевых действий почти 6 тысяч гражданских объектов были повреждены или уничтожены. Кроме того, были полностью разрушены 25 объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее Азербайджан и Армения заключили перемирие, министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.

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