Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об официальном возвращении к выступлениям перед сторонниками в рамках предвыборной кампании после заражения COVID-19. Он поблагодарил сторонников за поддержку. Об этом он заявил во время выступления во Флориде.

Ранее избирательный штаб Трампа сообщил, что глава государства намерен увеличить число поездок по стране и выступлений в рамках своей предвыборной кампании.

"Как здорово вернуться. Здорово приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании", - сказал президент.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал свое заражение COVID-19 божьим благословеньем.

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