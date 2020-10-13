Трамп вернулся к предвыборной кампании [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об официальном возвращении к выступлениям перед сторонниками в рамках предвыборной кампании после заражения COVID-19. Он поблагодарил сторонников за поддержку. Об этом он заявил во время выступления во Флориде.
Ранее избирательный штаб Трампа сообщил, что глава государства намерен увеличить число поездок по стране и выступлений в рамках своей предвыборной кампании.
"Как здорово вернуться. Здорово приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании", - сказал президент.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал свое заражение COVID-19 божьим благословеньем.
Читайте также, стала известна стоимость лечения Трампа от коронавируса.
по теме
Китай заплатит за то, что сделал с миром - Трамп
Он обвинил Китай в распространении COVID-19
Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19
Он пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами
Трамп рассказал, как бороться с COVID-19
Президент заявил, что не стоит бояться коронавируса
Трамп покинул больницу
Он призвал не боятся коронавируса и заявил, что чувствует себя хорошо