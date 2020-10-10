Дональд Трамп, 10 октября, провел свой первый предвыборный митинг с тех пор, как поправился после коронавируса. Трансляцию выступления вела пресс-служба Белого дома в Twitter.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

"Чувствую себя отлично, хочу сказать, что чувствую себя прекрасно. Благодарю всех за ваши молитвы ", - сказал Трамп с балкона собравшимся в саду Белого дома сторонникам.

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После чего он перешел к перечислению достижений его администраций и к критике его соперника на выборах - кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Мы приступаем к массированному проведению предвыборных мероприятий, потому что не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или чем-то еще более ужасным

Собравшиеся на территории Белого дома сторонники республиканцев очень бурно реагировали на его ремарки, а в конце выступления Трампа скандировали: "Мы вас любим".

Трамп поспешил заверить, что это чувство - взаимное.

Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Обязательно проголосуйте. И знайте: я вас тоже люблю

Стоит отметить, что несмотря на диагностированный коронавирус, на балконе американский президент находился без маски. Результаты его последнего теста на коронавирус еще не были опубликованы.

Выступление Трампа длилось около 20 минут.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал свое заражение COVID-19 божьим благословеньем.

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