Столичные ветераны АТО и переселенцы получат денежную помощь [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Ко Дню защитника Украины, который отмечают 14 октября, из бюджета Киева выплатят материальную помощь отдельным категориям киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
Всего денежную помощь получат более 29 000 человек: ветераны АТО, волонтеры и семьи Героев Небесной Сотни. Получат помощь и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и проживают в столице. Размер такой помощи - от 800 до 1500 гривен.
По 1,5 тысячи гривен получат члены семей погибших или раненых участников Революции Достоинства. А также семьи погибших и раненых на войне на Востоке Украины. В том числе, и семьи волонтеров.
По 1000 гривен предоставят киевлянам, которые получили тяжелые телесные травмы во время Революции Достоинства.
Помощь в размере 900 и 800 гривен получат жители столицы, которые получили травмы средней тяжести во время Революции Достоинства и киевляне-участники АТО и бойцы-добровольцы.
Ранее сообщалось, что Кабмин повысил компенсации пострадавшим на производстве и назначил помощь семьям погибших в АТО.
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