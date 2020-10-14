Чехія однією з перших у Європі повертає суворий карантин. Відсьогодні у країні набувають чинності нові обмеження. Вони діятимуть до початку листопада. Зокрема, знову зачинять школи, бари та ресторани. Тетяна Логунова розкаже більше.

В одному з фітнес-центрів Праги сьогодні чимало відвідувачів. Люди прийшли потренуватися перед анонсованим закриттям. Уже від завтра всі спортивні студії країни припинять роботу. Попередньо, на кілька тижнів.

Томас Хана, відвідувач фітнес-клубу:

Я дуже злий. Адже немає експертних даних, скільки людей насправді інфікуються в спортзалах. Рішення ухвалюють безпідставно. Закривають що кому заманеться.

Насправді уряд Чехії вирішив зупинити роботу майже всіх закладів. Щоб узяти під контроль рекордні темпи поширення коронавірусу.

Ситуація в Чехії - найтривожніша в Євросоюзі. Наприкінці минулого тижня лише за добу позитивний тест на COVID-19 отримали понад вісім з половиною тисяч людей. Для десятимільйонної країни - це дуже високий приріст.

Крім спортивних студій, уряд закрив басейни, музеї, зоопарки, галереї, бари, ресторани та театри. Інакше кажучи, всі заклади, де можливе скупчення людей і є високий ризик інфікування.

Філіп, житель Праги:

Звісно, неприємно, що всі заклади знову не працюватимуть. Але це необхідний крок. Треба подумати, як ми компенсуємо збитки театрам, музеям, галереям. Усі вони повинні отримати допомогу.

Підприємці вже просять уряд про допомогу. Зі ще одним локдауном власними силами впораються не всі.

Ян Бездек, директор басейну:

Для нас закриття - це фінансові втрати. Ми намагаємося мінімізувати витрати, вже навіть припинили обігрівати комплекс.

Люсі Доседелова, працівниця зоопарку Праги:

Ми ще не отямилися після весняного локдауну, коли були змушені вперше закритися. Лише на квитках ми втратили 45 мільйонів крон.

Закривають у Чехії і школи. Від завтра усіх учнів переводять на дистанційне навчання. А ще запроваджують обмеження на зібрання людей на вулицях і в закритих приміщеннях зможуть зустрічатися не більше ніж шість осіб.

До жорсткого карантину чехам не звикати. Навесні країна однією з перших у Європі закрила кордони, зупинила економіку і запровадила масковий режим, як у закритих приміщеннях, так і на вулицях. І тоді ці заходи допомогли стримати першу хвилю епідемії.