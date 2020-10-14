Украину переизбрали в Совет ООН по правам человека [ Редактировать ]
В Генеральной ассамблее ООН состоялись выборы новых членов Совета по правам человека (СПЧ ООН), на которых Украину переизбрали в Совет на 2021-2023 годы.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращение нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности", - написал он.
По словам министра, "состояние вещей в совете оставляет желать лучшего".
"В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в совете, чтобы покрывать нарушения прав человека", - заявил Кулеба.
Как сообщает Reuters, вместе с Украиной на второй трехлетний срок в СПЧ ООН были переизбраны Сенегал, Непал, Пакистан и Мексика.
Кроме того, в Совет по правам человека ООН были избраны Россия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Малави, Куба, Боливия, Узбекистан, Франция и Великобритания.
Задачей Совета по правам человека ООН является поощрение и защита всех прав человека по всему миру. Он состоит из 47 стран-членов. Кандидаты избираются тайным голосованием по географическим группам для обеспечения равного представительства. Срок полномочий новых членов начнется 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что ООН назвала неприемлемыми нарушения перемирия в Карабахе.
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