ООН назвала неприемлемыми нарушения перемирия в Карабахе [ Редактировать ]
В ООН разочарованы сообщениями о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе. Такие нарушения в организации считают неприемлемыми. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает любые нападения на районы, в которых проживает гражданское население, а также выразил сожаление о гибели людей.
"Генеральный секретарь вновь напоминает сторонам, что согласно международному гуманитарному праву они обязаны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий за пределы непосредственной зоны конфликта", - отметил Дюжаррик.
В ООН призвали стороны конфликта соблюдать договоренности о прекращении огня.
Напомним, ранее Азербайджан и Армения заключили перемирие, министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.
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