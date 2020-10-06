Apple подала в суд на канадскую компанию GEEP, занимающейся переработкой отходов, за кражу и перепродажу более 100 тысяч устаревших моделей iPhone, iPad и смарт-часов Apple Watch.

Предполагалось, что подрядчик уничтожит смартфоны и извлечет из них ценные металлы для повторного использования, вроде кобальта и алюминия. Но вместо этого фирма реализовывала б/у iPhone, iPad и Apple Watch торговым посредникам для восстановления и повторной перепродажи, сообщает The Logic.

Мошенническая схема вскрылась, когда Apple при проверке складов GEEP обнаружила некоторые непереработанные смартфоны и планшеты, которые были размещены в "слепой зоне" камер наблюдения.

Робот-утилизатор "Дейзи", который разбирает старые iPhone и извлекает из них полезные для вторичной переработки металлы

Сотрудники Apple проверили серийные номера продуктов, которые GEEP получила в период с 2015 по 2017 годы. Было обнаружено, что 18% из 532 тысяч iPhone, 25 тысяч iPad и 19 тысяч смарт-часов Apple Watch были активны в сотовых сетях вместо того, чтобы быть уничтоженными.

"Как минимум 11 тысяч устройств Apple покинули территорию складов GEEP. Вместо утилизации, iPhone, iPad и Apple Watch были проданы посредникам GEEP, которые отремонтировали устройства и заново перепродали их потребителям", - говорится в заявлении суда.

Следствие обнаружило, что за пять лет сотрудничества с Apple было незаконно перепродано не менее 103 845 устройств.

Apple говорит, что фактическое число, вероятно, намного больше, поскольку она может идентифицировать только те смартфоны и планшеты, которые подключены к интернету. Так, например, невозможно сказать, сколько часов Apple Watch украл подрядчик, ведь последние не имеют доступа к сети.

GEEP утверждает, что не сделала ничего плохого и даже не подозревала о краже. Компания подала отдельный иск против трех сотрудников-мошенников, виновных в краже – все они были управляющими менеджерами компании.

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Хотя воры фальсифицировали документы, пытаясь замести следы, юридическая команда Apple не верит в слова GEPP, что компания не знала о незаконных действиях своих подчиненных.

Apple заявляет, что кража и перепродажа ее продуктов нанесла ущерб ее бизнесу, снижая спрос и, возможно, подвергла опасности своих клиентов продуктами, которые должны были быть утилизированы.

Apple требует возмещения убытков в размере 31 миллиона канадских долларов (23 миллиона долларов) и всех доходов от продажи незаконно присвоенных устройств.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как был рассекречен дизайн смартфона и дата выхода Apple iPhone 12. Также Apple обещала, что Siri заговорит на украинском.