Си Цзиньпин призвал армию Китая "готовиться к войне" [ Редактировать ]
Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на "подготовку к войне". К войне с кем именно будут готовиться, лидер Китая не уточнил. Об этом сообщает CNN.
Си Цзиньпин во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".
Китайский лидер отметил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.
Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты
Как ранее сообщалось, Дональд Трамп обвинил Китай в распространении COVID-19 и заявил, что Китай дорого заплатит за распространения коронавируса.
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