Курс валют на 15 октября: гривна продолжает "падать" [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на четверг, 15 октября, ослабил курс гривны на шесть копеек по отношению к доллару и на пять копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2831,64 гривен (+0,0683 грн)
- 100 евро - 3339,35 гривен (+0,0537 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 4 копейки и достиг отметки 28,35 гривен, в покупке - 28,33 гривен. При этом евро, наоборот, подешевел, опустившись на 12 копеек - до 33,32 гривен.
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