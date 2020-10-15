Американская компания Apple останавливает производства двух устаревших моделей iPhone. Об этом сообщаент "Газета.ру".

Речь идет о смартфонах iPhone моделей XR и 11 Pro. Руководство Apple приняло такое решение в связи с тем, что указанные модели гаджетов уступают по характеристикам новинкам и не приносят компании прибыли, отмечают представители Apple .

Вместо iPhone 11 Pro любители продукции могут купить усовершенствованный флагман iPhone 12 Pro. Хорошей заменой XR станет iPhone SE, который вышел весной 2020 года.

Ее представители подчеркивают, что всего в 2020 году Apple перестала производить четыре старые модели телефонов.

В то же время, хотя компания и остановила выпуск этих смартфонов, однако они все еще смогут получать официальные программные обновления и какое-то время будут доступны в продаже в магазинах операторов связи и других площадках, продающих электронику, - заявили представители Apple.

Напомним, на днях Apple представила четыре iPhone 12 с 5G и MagSafe.