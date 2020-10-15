В пятницу, 16 октября, пройдет новолуние под покровительством знака зодиака Весы. Новолуние имеет сильное влияние на людей. В этот период возможны перепады настроения, стрессы и депрессия.

Луна взойдет в 05:50

Луна зайдет в 17:47.

Период новолуния для людей связан со снижением общего жизненного тонуса организма, проявлением хронических заболеваний. Характерными также являются эмоциональная подавленность, тревожные состояния, замкнутость, грусть.

Что можно делать в новолуние 16 октября

Считается, что любое начинание лучше приурочить именно к новолунию.

Подходящее время для избавления от пагубных привычек.

Начатое же голодание или разгрузочный день будет способствовать выведению шлаков из организма, предотвращать возникновение различных заболеваний.

В это время стоит взять паузу и устроить себе перезагрузку.

Что нельзя делать в новолуние 16 октября

Принятие важных решений лучше отложить на более благоприятное время, нельзя начинать никаких новых дел.

Не стоит также увлекаться физическими упражнениями и развлекательными мероприятиями.

В период новолуния некоторые люди особенно остро переживают одиночество, их охватывают пессимистические настроения. Не стоит слишком углубляться в себя, подвергаться апатии и серьезно воспринимать негативные мысли.

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