Новолуние 16 октября: что можно и нельзя [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, пройдет новолуние под покровительством знака зодиака Весы. Новолуние имеет сильное влияние на людей. В этот период возможны перепады настроения, стрессы и депрессия.
- Луна взойдет в 05:50
- Луна зайдет в 17:47.
Период новолуния для людей связан со снижением общего жизненного тонуса организма, проявлением хронических заболеваний. Характерными также являются эмоциональная подавленность, тревожные состояния, замкнутость, грусть.
Что можно делать в новолуние 16 октября
- Считается, что любое начинание лучше приурочить именно к новолунию.
- Подходящее время для избавления от пагубных привычек.
- Начатое же голодание или разгрузочный день будет способствовать выведению шлаков из организма, предотвращать возникновение различных заболеваний.
- В это время стоит взять паузу и устроить себе перезагрузку.
Что нельзя делать в новолуние 16 октября
Принятие важных решений лучше отложить на более благоприятное время, нельзя начинать никаких новых дел.
Не стоит также увлекаться физическими упражнениями и развлекательными мероприятиями.
В период новолуния некоторые люди особенно остро переживают одиночество, их охватывают пессимистические настроения. Не стоит слишком углубляться в себя, подвергаться апатии и серьезно воспринимать негативные мысли.
Смотрите также лунный календарь стрижек на октябрь.
по теме
В ближайшее время четырех знаков зодиака ждет денежный период
Астролог Василиса Володина рассказала, что до 19 октября звезды будут покровительствовать четырем знакам зодиака
Магнитные бури в октябре: когда самые опасные дни
В октябре сильная магнитная буря накроет Землю
Обрушится богатство: каким трем знакам зодиака повезет в октябре
В октябре 2020 года некоторых знаков зодиака ждет настоящий "сюрприз" от судьбы
У 4 знаков зодиака совсем скоро закончится "черная полоса"
В ближайшее время у некоторых знаков зодиака закончится черная полоса
На Донбассе боевики три раза нарушили режим тишины
В среду, 14 октября, на Донбассе вооруженные формирования России три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020