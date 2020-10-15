Светлана Лобода попала в больницу [ Редактировать ]
37-летняя певица Светлана Лобода попала в больницу в Москве. Об этом она сама рассказала в Instagram-сторис.
Как оказалось, артистка повредила копчик.
"Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз", - написала она, поясняя причину случившегося.
После активной работы артистка почувствовала боль в копчике, а в медучреждение приехала, чтобы пройти обследование на МРТ.
МРТ я делать боюсь, потому что боюсь замкнутых пространств.
Она поблагодарила всех, кто переживал за ее здоровье и порадовала фанатов:
Все хорошо, сегодня уже буду прыгать.
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