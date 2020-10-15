37-летняя певица Светлана Лобода попала в больницу в Москве. Об этом она сама рассказала в Instagram-сторис.

Как оказалось, артистка повредила копчик.

"Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз", - написала она, поясняя причину случившегося.

После активной работы артистка почувствовала боль в копчике, а в медучреждение приехала, чтобы пройти обследование на МРТ.

МРТ я делать боюсь, потому что боюсь замкнутых пространств.

Она поблагодарила всех, кто переживал за ее здоровье и порадовала фанатов: