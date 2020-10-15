Студия Pixar, принадлежащая корпорация Disney, опубликовала второй трейлер мультфильма "Душа".

Это история учителя музыки из Нью-Йорка, который случайно погибает и попадает в другой мир - "мир до жизни, где новые души обретают характер перед отправкой на Землю". Там он встречает молодую душу по имени 22, которая не хочет жить на Земле.

Режиссером и сценаристом "Души" стал Пит Доктер - создатель мультфильмов "Вверх" (премия "Оскар"), "Корпорация монстров" и "Головоломки". Также он, написал сценарии для "ВАЛЛ-И" и двух частей "Истории игрушек".

Премьера "Души" в Украине планировалась на июнь, но из-за коронавируса была перенесена на 20 ноября. Несколько дней назад корпорация Disney сообщила, что выпустит "Душу" на стриминговом сервисе Disney+ 25 декабря.

В тех странах, где Disney+ не работает (в том числе в Украине), мультфильм планируют показать в кинотеатрах, но дата премьеры неизвестна.

Ранее сообщалось, что Pixar выпустила взрослый мультик с главным героем геем.