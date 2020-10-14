Львовскую область засыпало снегом. Видео заснеженной местности опубликовал Telegram-канал "Украина Сейчас".

Читайте также Погода в Украине на 14 октября

Отмечается, что видеоролик сделан на горнолыжном комплексе "Захар Беркут", который расположен рядом со Славским.

Ранее мы писали о том, что непогода "освободила" опасных животных из природного парка.

Также сообщалось, что Швейцарию засыпало "шоколадным снегом".