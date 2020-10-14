Львовскую область засыпало снегом (видео) [ Редактировать ]
Снег/ Фото: znaj.ua
Львовскую область засыпало снегом. Видео заснеженной местности опубликовал Telegram-канал "Украина Сейчас".
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Отмечается, что видеоролик сделан на горнолыжном комплексе "Захар Беркут", который расположен рядом со Славским.
Ранее мы писали о том, что непогода "освободила" опасных животных из природного парка.
Также сообщалось, что Швейцарию засыпало "шоколадным снегом".
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