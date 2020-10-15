Трамп отказался закрывать США в случае второй волны COVID-19 [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет закрывать США даже в случае второй волны заражения коронавирусом. Он также выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, так как не видит в ней необходимости.
Об этом Трамп заявил в интервью Fox Business.
Отметим, что Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,9 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 216 тысяч - с летальным исходом. Выздоровели более 3,1 млн человек.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал свое заражение COVID-19 божьим благословеньем.
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