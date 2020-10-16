Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые пройдут 3 ноября. Он говорит, что хочет честных выборов.

Об этом Трамп сказал во время своего предвыборного мероприятия в Майами, передает телеканал NBC.

Ведущая спросила американского президента, может ли он гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша.

"Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы", - ответил Трамп.

Он добавил, что сейчас его команда чувствует уверенность в своей победе.

Ранее Трамп отказался закрывать США в случае второй волны COVID-19.