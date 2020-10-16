Трамп обещает мирную передачу власти в случае поражения на выборах [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые пройдут 3 ноября. Он говорит, что хочет честных выборов.
Об этом Трамп сказал во время своего предвыборного мероприятия в Майами, передает телеканал NBC.
Ведущая спросила американского президента, может ли он гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша.
"Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы", - ответил Трамп.
Он добавил, что сейчас его команда чувствует уверенность в своей победе.
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