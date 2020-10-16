В п’ятницю ввечері, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи повернеться в Україну жорсткий карантин.

"В нас є загальні обмеження, які діють цілком по країні і ми, знову ж таки, додали до цих тотальних обмежень заборону масових заходів, обмежили діяльність закладів харчування 22 годиною. Все решта ми робимо в умовах адаптивного карантину, в залежності від епідситуації. Прийняли вчора відповідний рівень небезпеки, 68 територіальних одиниць попали до червоного рівня. Вчора на комісії відразу встановили там обмеження. Знову ж таки, вони встановлюються з урахуванням думки і пропозицій місцевих органів влади.

Всі розрахунки, які ми робимо, ми робимо в тому числі через здатність медсистеми, яку кількість ми в змозі витримувати. Зараз ми робимо розрахунки, виходячи до 10-12 тисяч хворих на добу, яку кількість днів ми можемо витримувати таке навантаження", - зазначив голова МОЗу.

Також міністр розповів, чи є вже розуміння, коли Україна може розраховувати на вакцину.

"Вакцина з'явиться в Україні тоді, коли вона з'явиться в світі. На сьогоднішній день у нас немає зареєстрованої вакцини по всім міжнародним стандартам та після проходження всіх клінічних випробувань. Ми ведемо перемовини з основними виробниками вакцин, які знаходяться на завершальних стадіях. Це і американські компанії, і китайська компанія... Ми розраховуємо, що ми повинні почати отримувати цю вакцину у 2021 році. Я думаю, що це може бути навесні", - додав Степанов.