Цена на газ: эксперт дал неутешительный прогноз [ Редактировать ]
Если ситуация не поменяется, а будет развиваться, как есть, то этой зимой украинцы будут платить за газ до 8 тысяч гривен.
Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский.
"Если бы "Нафтогаз" выходил с украинским ресурсом на биржи, мы бы получали смешанную цену, сбалансированную. То есть, сейчас мы бы имели не так, что один продает по четыре, а второй вынужден по восемь - мы имели бы среднюю цену: 5-6 гривен за кубометр, и она бы продержалась всю зиму", - объяснил эксперт.
Он также отметил, что "Нафтогаз" вышел из-под контроля государства.
"Произошло это в 2016 году. Потом была попытка вернуть со стороны тогдашнего премьера господина Гройсмана. Вышел конфликт с Коболевым. Был изменен устав "Нафтогаза", и сейчас мы получили от МВФ в меморандуме прописанный маяк вернуть "Нафтогаз" полностью под контроль Лондонского наблюдательного совета. То есть, вывести его снова из-под контроля государства. Поэтому "Нафтогаз" стал не украинским, а такой квазигосударственной структурой, управляемой извне", - сказал Землянский.
"Поэтому господин Коболев может принимать те решения, которые ему нравятся, по своему усмотрению, абсолютно "наплевав" на интересы украинских граждан", - добавил он.
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