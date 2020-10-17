Київ і Київська область є лідерами в Україні за кількістю порушень виборчого законодавства. Лише за останню добу Нацполіція прийняла 57 повідомлень про порушення, пов'язані з виборчим законодавством.

Про найтиповіші порушення на місцях у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" розповіла в.о. мера Українки, кандидат на посаду голови Української ОТГ Тетяна Кучер.

Ще до початку виборчої агітації кандидатка від провладної партії "Слуга народу" почала свою виборчу агітацію. 18 вересня прямо на центральній площі біля міської ради було проведено відповідний мітинг, де закликали голосувати за дану кандидатку. А постанова Центральної виборчої комісії про те, що вона є суб'єктом виборчого процесу була аж 25 вересня. Зрозуміло, що це грубе є порушення відповідної виборчої агітації.

Політик також розповіла, що маршрутки з логотипами її опонентки з закликами вибору саме її курсували містом до того моменту, поки вона не була офіційно визнана кандидаткою.

Ми всі прекрасно знаємо, що можна відповідні логотипи, наклейки робити тільки після того, як буде постанова територіальної виборчої комісії, і відповідно відкрито виборчий фонд.

З огляду на складну епідеміологічну ситуацію політик закликала людей бути обережними під час голосування. Аби зменшити ризик заразитися коронавірусом Тетяна Кучер рекомендує приходити на виборчі дільниці без без дітей, зі своїми ручками, обов'язково вдягати захисні маски.

Раніше "Подробности" повідомляли про те, як не втратити голос та запобігти фальсифікаціям під час голосування на виборах-2020.