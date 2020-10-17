В Лос-Анджелесе арестовали экс-министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Читайте также Массовая наркозависимость: Меган Маркл резко раскритиковала соцсети

Сообщается, что экс-чиновник был взят под стражу в международном аэропорту Лос-Анджелеса - на запрос Управления по борьбе с наркотиками США.

72-летний генерал Сепеда возглавлял вооруженные силы Мексики в 2012-2018, при президенте Энрике Пенья Ньето.

Ранее сообщалось, что в Киеве перехватили международную наркотическую банду.