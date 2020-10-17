Экс-министра обороны задержали за торговлю наркотиками [ Редактировать ]
В Лос-Анджелесе арестовали экс-министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.
Об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.
Сообщается, что экс-чиновник был взят под стражу в международном аэропорту Лос-Анджелеса - на запрос Управления по борьбе с наркотиками США.
72-летний генерал Сепеда возглавлял вооруженные силы Мексики в 2012-2018, при президенте Энрике Пенья Ньето.
Ранее сообщалось, что в Киеве перехватили международную наркотическую банду.
по теме
Трамп требует вывести американские войска из Сомали
В Белом доме негативно оценивают такое решение
Коронавирус у Трампа: появились новости о состоянии президента
О состоянии Дональда Трампа рассказал его врач
Влада міняє здоров’я громадян на дороги - Шлапак
Алла Шлапак висловила нерозуміння, що уряд ухвалює рішення про додаткові соціальні гарантії, а коштів на це не виділяє
В Турции будут говорить о расширении сотрудничества с Украиной в оборонной сфере – глава "Укрспецэкспорта"
"Укрспецэкспорт" готовит широкую программу сотрудничества с Турцией в оборонно-промышленной сфере
Київська влада заробляє на евакуації автомобілів лише 10% - Кучеренко
Олексій Кучеренко вимагає проведення аудиту діяльності попереднього керівництва столиці