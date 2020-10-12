В Киеве перехватили международную наркотическую банду [ Редактировать ]
Полиция Киева разоблачила группу злоумышленников, которая занималась распространением и контрабандой наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Продажа наркотиков производилась через интернет и с помощью месенджеров.
Свою "продукцию" сообщники реализовывали на территории Украины, а также в сопредельных странах с использованием интернет-сайтов и чат-ботов в мессенджере Телеграмм. Продолжаются следственные действия по разоблачению и задержанию всех участников наркобизнеса.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что в ходе операции правоохранители изъяли у преступников более 50 кг психотропного вещества PVP, около 10 кг психотропного вещества амфетамин, более 500 литров прекурсоров, оборудование для изготовления наркотиков и 5 единиц огнестрельного оружия. Также была разоблачена нарколаборатория.
Фото: Нацполиция
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